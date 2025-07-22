За добу в регіоні було 22 пожежі, є загиблий – дані ДСНС

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, де і чому на Харківщині почалися загоряння.

Одна пожежа у Куп’янському районі розпочалася внаслідок обстрілів, пишуть рятувальники.

“Вдень ворог завдав ударів безпілотниками типу «Молния» по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Зафіксовані влучання у двоповерхову адміністративну будівлю. Внаслідок вибухів сталась пожежа площею 500 м кв. На щастя без постраждалих“, – уточнили у ДСНС.

Крім того, рятувальники ліквідували десять пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад чотири гектари.

За даними ДСНС, одна людина загинула у вогні внаслідок побутової пожежі.