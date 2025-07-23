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Что за сутки горело в Харьковской области, сообщили спасатели

Происшествия 09:35   23.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что за сутки горело в Харьковской области, сообщили спасатели

Из 19 пожаров, которые возникли в регионе за сутки, пять начались после вражеских обстрелов, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Утром в г. Изюм вражеский дрон атаковал ранее разрушенное складское здание. В результате попадания занялись ее конструктивные элементы на площади 10 кв. Пострадали 2 человека», – пишут в ГСЧС.

Также в течение суток «прилет» был и в Купянском районе в поселке Великий Бурлук – вражеский беспилотник попал в землю, загорелось авто и трава.

«Вечером вражеские обстрелы повлекли за собой два пожара в природных экосистемах на территории Изюмского района. Вблизи поселка Боровая горела подстилка леса в лесном массиве на площади 1,5 га. В селе Новоплатоновка сухая трава на открытой местности площадью 0,5 га», – уточнили спасатели.

Позже опять «прилетело» по Великому Бурлуку – беспилотники ударили по рынку, начался пожар на площади 500 квадратных метров. Также женщина получила острую реакцию на стресс.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 19 пожаров, которые возникли в регионе за сутки, пять начались после вражеских обстрелов, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".