Что за сутки горело в Харьковской области, сообщили спасатели
Из 19 пожаров, которые возникли в регионе за сутки, пять начались после вражеских обстрелов, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Утром в г. Изюм вражеский дрон атаковал ранее разрушенное складское здание. В результате попадания занялись ее конструктивные элементы на площади 10 кв. Пострадали 2 человека», – пишут в ГСЧС.
Также в течение суток «прилет» был и в Купянском районе в поселке Великий Бурлук – вражеский беспилотник попал в землю, загорелось авто и трава.
«Вечером вражеские обстрелы повлекли за собой два пожара в природных экосистемах на территории Изюмского района. Вблизи поселка Боровая горела подстилка леса в лесном массиве на площади 1,5 га. В селе Новоплатоновка сухая трава на открытой местности площадью 0,5 га», – уточнили спасатели.
Позже опять «прилетело» по Великому Бурлуку – беспилотники ударили по рынку, начался пожар на площади 500 квадратных метров. Также женщина получила острую реакцию на стресс.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 19 пожаров, которые возникли в регионе за сутки, пять начались после вражеских обстрелов, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".