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Що за добу горіло на Харківщині, повідомили рятувальники

Події 09:35   23.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що за добу горіло на Харківщині, повідомили рятувальники

Із 19 пожеж, які виникли в регіоні за добу, п’ять розпочалися після ворожого обстрілу, уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вранці в м. Ізюм ворожий дрон атакував раніше зруйновану складську будівлю. Внаслідок влучання зайнялись її конструктивні елементи на площі 10 м кв. Постраждали дві особи”, – пишуть у ДСНС.

Також протягом доби “приліт” був і у Куп’янському районі у селищі Великий Бурлук – ворожий безпілотник влучив у землю, спалахнуло авто та трава.

“Увечері ворожі обстріли спричинили 2 пожежі у природних екосистемах на території Ізюмського району. Поблизу селища Борова горіла лісова підстилка у лісовому масиві на площі 1,5 га. У селі Новоплатонівка — суха трава на відкритій місцевості площею 0,5 га”, – уточнили рятувальники.

Пізніше знову “прилетіло” у Великому Бурлуку – безпілотники вдарили по ринку, почалася пожежа на площі 500 квадратних метрів. Також жінка отримала гостру реакцію на стрес.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 19 пожеж, які виникли в регіоні за добу, п’ять розпочалися після ворожого обстрілу, уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".