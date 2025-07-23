Що за добу горіло на Харківщині, повідомили рятувальники
Із 19 пожеж, які виникли в регіоні за добу, п’ять розпочалися після ворожого обстрілу, уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Вранці в м. Ізюм ворожий дрон атакував раніше зруйновану складську будівлю. Внаслідок влучання зайнялись її конструктивні елементи на площі 10 м кв. Постраждали дві особи”, – пишуть у ДСНС.
Також протягом доби “приліт” був і у Куп’янському районі у селищі Великий Бурлук – ворожий безпілотник влучив у землю, спалахнуло авто та трава.
“Увечері ворожі обстріли спричинили 2 пожежі у природних екосистемах на території Ізюмського району. Поблизу селища Борова горіла лісова підстилка у лісовому масиві на площі 1,5 га. У селі Новоплатонівка — суха трава на відкритій місцевості площею 0,5 га”, – уточнили рятувальники.
Пізніше знову “прилетіло” у Великому Бурлуку – безпілотники вдарили по ринку, почалася пожежа на площі 500 квадратних метрів. Також жінка отримала гостру реакцію на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 09:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 19 пожеж, які виникли в регіоні за добу, п’ять розпочалися після ворожого обстрілу, уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".