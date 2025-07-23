Бої дещо вщухли: Генштаб заявив про зниження активності РФ на Харківщині

Про те, де протягом доби точилися бої в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів. Тоді як на Куп’янському – противник штурмував позиції ЗСУ чотири рази.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати РФ: