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Бої дещо вщухли: Генштаб заявив про зниження активності РФ на Харківщині

Україна 08:15   23.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бої дещо вщухли: Генштаб заявив про зниження активності РФ на Харківщині

Про те, де протягом доби точилися бої в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів. Тоді як на Куп’янському – противник штурмував позиції ЗСУ чотири рази.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати РФ:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби точилися бої в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.".