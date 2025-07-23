Бої дещо вщухли: Генштаб заявив про зниження активності РФ на Харківщині
Про те, де протягом доби точилися бої в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів. Тоді як на Куп’янському – противник штурмував позиції ЗСУ чотири рази.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати РФ:
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби точилися бої в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.".