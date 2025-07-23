Росіяни заявили про просування на трьох напрямках: чи так це – дані ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували інформацію ворога про успіхи армії РФ у Харківській області.

Нещодавно росіяни стверджували, що ЗС РФ просунулися у Вовчанську та в районі Стариці. Однак ця інформація виявилася хибною, пишуть в ISW.

Експерти не змогли підтвердити й дані окупантів про їхні успіхи на захід від Мілового.

“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на північний схід від Куп’янська біля Кам’янки; на північ від Куп’янська біля Голубівки, Кутьківки, Західного; на схід від Куп’янська у напрямку Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Піщаного 21 та 22 липня”, – уточнили в ISW.

Фейком виявилася інформація ворога про окупацію нових територій біля Зеленого Гаю – населений пункт розташований на сході від Борової.

“21 та 22 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового та у напрямку Богуславки; на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки”, – додали в Інституті вивчення війни.