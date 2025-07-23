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Россияне заявили о продвижении на трех направлениях: так ли это – данные ISW

Украина 07:30   23.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили о продвижении на трех направлениях: так ли это – данные ISW

В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали информацию врага об успехах армии РФ в Харьковской области.

Недавно россияне утверждали, что ВС РФ продвинулись в Волчанске и в районе Старицы. Однако эта информация оказалась ложной, пишут в ISW.

Эксперты не смогли подтвердить и данные оккупантов об их успехах на западе от Мелового.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; северо-восточнее Купянска у Каменки; к северу от Купянска возле Голубовки, Кутьковки, Западного; восточнее Купянска в направлении Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска у Степовой Новоселовки и Песчаного 21 и 22 июля», – отметили аналитики.

Фейком оказались и информация врага об оккупации новых территорий около Зеленого Гая – населенный пункт расположен на востоке от Боровой.

«21 и 22 июля российские войска атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово и в направлении Богуславки; восточнее Боровой вблизи Зеленого Гая; и юго-восточнее Боровой вблизи Грековки», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали информацию врага об успехах армии РФ в Харьковской области.".