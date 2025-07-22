FPV-дрон ударил по машине на Харьковщине: двое пострадавших
Днем 22 июля в Купянске россияне вновь охотились на гражданских: FPV-дрон атаковал машину пожилой пары.
«22 июля около 16:00 в городе Купянск российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. От удара транспортное средство загорелось. В результате атаки пострадали 56-летний мужчина и 51-летняя женщина — у обоих зафиксированы акубаротравмы и ожоги. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявлял, что FPV-дроны на оптоволокне контролируют центральные части Купянска, подъезды, и любой автомобиль (гражданский, ГСЧС, скорая помощь, полиция) сразу становится мишенью врага. А руководитель РВА Андрей Канашевич, описывая ситуацию в прифронтовом городе, отметил: «Когда едешь по Купянску в солнечный день, то оно все блестит – на проводах электрических, на деревьях, на газонах. Оптоволокна уже очень много, его невозможно не заметить».
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 21:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 22 июля в Купянске россияне вновь охотились на гражданских: FPV-дрон атаковал машину пожилой пары".