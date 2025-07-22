FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих
Вдень 22 липня в Куп’янську росіяни знову полювали на цивільних: FPV-дрон атакував машину пари похилого віку.
“22 липня близько 16:00 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Від удару транспортний засіб загорівся. Внаслідок атаки постраждали 56-річний чоловік та 51-річна жінка — в обох зафіксовано акубаротравми та опіки. Потерпілим надається необхідна медична допомога”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявляв, що FPV-дрони на оптоволокні контролюють центральні частини Куп’янська, під’їзди, й будь-яка автівка (цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліції) одразу стає мішенню ворога. А керівник РВА Андрій Канашевич, описуючи ситуацію в прифронтовому місті, зазначив: “Коли їдеш по Куп’янську в сонячний день, то воно все блищить – на дротах електричних, на деревах, на газонах цих. Оптоволокна цього вже дуже багато, його неможливо не помітити“.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, куп'янск, новини Харкова, пострадалі, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 21:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 22 липня в Куп’янську росіяни знову полювали на цивільних: FPV-дрон атакував машину пари похилого віку".