Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих

Події 21:00   22.07.2025
Оксана Горун
FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих

Вдень 22 липня в Куп’янську росіяни знову полювали на цивільних: FPV-дрон атакував машину пари похилого віку.

“22 липня близько 16:00 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Від удару транспортний засіб загорівся. Внаслідок атаки постраждали 56-річний чоловік та 51-річна жінка — в обох зафіксовано акубаротравми та опіки. Потерпілим надається необхідна медична допомога”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявляв, що FPV-дрони на оптоволокні контролюють центральні частини Куп’янська, під’їзди, й будь-яка автівка (цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліції) одразу стає мішенню ворога. А керівник РВА Андрій Канашевич, описуючи ситуацію в прифронтовому місті, зазначив: “Коли їдеш по Куп’янську в сонячний день, то воно все блищить – на дротах електричних, на деревах, на газонах цих. Оптоволокна цього вже дуже багато, його неможливо не помітити“.

Читайте також: Постраждали медики: ворожий БпЛА влетів до авто “швидкої” на Харківщині (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області
Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області
22.07.2025, 21:26
Завжди багато людей – Терехов про парк, де був “приліт”, і тактику “шахедів”📹
Завжди багато людей – Терехов про парк, де був “приліт”, і тактику “шахедів”📹
22.07.2025, 20:23
Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад
Є робота в Харківському зоопарку: вакантна одна з керівних посад
22.07.2025, 14:36
Скільки дітей у Харкові зможуть ходити до школи бодай іноді, розповів мер
Скільки дітей у Харкові зможуть ходити до школи бодай іноді, розповів мер
22.07.2025, 20:46
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
22.07.2025, 18:44
FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих
FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих
22.07.2025, 21:00

Новини за темою:

13:22
«Під питанням евакуація людей»: про критичну ситуацію заявляють у Куп’янську
17:48
Трамвайні колії та зупинку в Харкові пошкодив FPV-дрон – прокуратура (відео)
21:35
Хлібні поля Харківщини росіяни атакували КАБами і FPV-дроном – є поранений
20:47
Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині
10:22
Четверо постраждалих від ударів РФ КАБами і БпЛА за минулу добу на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 22 липня в Куп’янську росіяни знову полювали на цивільних: FPV-дрон атакував машину пари похилого віку".