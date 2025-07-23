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Бои несколько утихли: Генштаб заявил о снижении активности РФ на Харьковщине

Украина 08:15   23.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бои несколько утихли: Генштаб заявил о снижении активности РФ на Харьковщине

О том, где в течение суток шли бои в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов. Тогда как на Купянском противник штурмовал позиции ВСУ четыре раза.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях РФ:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток шли бои в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".