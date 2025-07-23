Бои несколько утихли: Генштаб заявил о снижении активности РФ на Харьковщине

О том, где в течение суток шли бои в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов. Тогда как на Купянском противник штурмовал позиции ВСУ четыре раза.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях РФ: