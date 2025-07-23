Пять людей ранены на Харьковщине в результате обстрелов – Синегубов

Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских «прилетов» в Харьковской области.

В течение суток под удары попали три населенных пункта области, ранения получили пять человек.

«В Изюме пострадали 38-летняя и 51-летняя женщины; в г. Купянск пострадал 56-летний мужчина и 50-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадала 65-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Также два БпЛА ударили по Индустриальному району Харькова.

За сутки враг выпустил по Харькову и области:

▪️12 неуправляемых авиационных ракет;

▪️9 БпЛА типа «Шахед»;

▪️6 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Молния»;

▪️3 БпЛА (тип устанавливается).

«В Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль (г. Купянск), автостанция, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 2 автомобиля (сел. Великий Бурлук)», – передает Синегубов.

Кроме того, в Изюме враг обстрелял склады.