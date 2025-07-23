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Пять людей ранены на Харьковщине в результате обстрелов – Синегубов

Происшествия 08:55   23.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять людей ранены на Харьковщине в результате обстрелов – Синегубов Фото: flickr.com

Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских «прилетов» в Харьковской области.

В течение суток под удары попали три населенных пункта области, ранения получили пять человек.

«В Изюме пострадали 38-летняя и 51-летняя женщины; в г. Купянск пострадал 56-летний мужчина и 50-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадала 65-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Также два БпЛА ударили по Индустриальному району Харькова.

За сутки враг выпустил по Харькову и области:

▪️12 неуправляемых авиационных ракет;
▪️9 БпЛА типа «Шахед»;
▪️6 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️3 БпЛА (тип устанавливается).

«В Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль (г. Купянск), автостанция, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 2 автомобиля (сел. Великий Бурлук)», – передает Синегубов.

Кроме того, в Изюме враг обстрелял склады.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских «прилетов» в Харьковской области.".