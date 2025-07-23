Пять людей ранены на Харьковщине в результате обстрелов – Синегубов
Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских «прилетов» в Харьковской области.
В течение суток под удары попали три населенных пункта области, ранения получили пять человек.
«В Изюме пострадали 38-летняя и 51-летняя женщины; в г. Купянск пострадал 56-летний мужчина и 50-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук пострадала 65-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
Также два БпЛА ударили по Индустриальному району Харькова.
За сутки враг выпустил по Харькову и области:
▪️12 неуправляемых авиационных ракет;
▪️9 БпЛА типа «Шахед»;
▪️6 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️3 БпЛА (тип устанавливается).
«В Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль (г. Купянск), автостанция, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 2 автомобиля (сел. Великий Бурлук)», – передает Синегубов.
Кроме того, в Изюме враг обстрелял склады.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрел, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских «прилетов» в Харьковской области.".