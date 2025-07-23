П’ятеро людей поранені на Харківщині внаслідок обстрілів – Синєгубов

Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих “прильотів” у Харківській області.

Протягом доби під ударами опинилися три населені пункти області, поранення отримали п’ятеро людей.

“У м. Ізюм постраждали 38-річна і 51-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждав 56-річний чоловік і 50-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Також два БпЛА вдарили по Індустріальному району Харкова.

За добу ворог випустив по Харкову та області:

▪️12 некерованих авіаційних ракет;

▪️9 БпЛА типу «Шахед»;

▪️6 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния»;

▪️3 БпЛА (тип встановлюється).

“У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), автостанція, будівля пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук)”, – повідомляє Синєгубов.

Крім того, в Ізюмі ворог обстріляв склади.