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П’ятеро людей поранені на Харківщині внаслідок обстрілів – Синєгубов

Події 08:55   23.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро людей поранені на Харківщині внаслідок обстрілів – Синєгубов

Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих “прильотів” у Харківській області.

Протягом доби під ударами опинилися три населені пункти області, поранення отримали п’ятеро людей.

“У м. Ізюм постраждали 38-річна і 51-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждав 56-річний чоловік і 50-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Також два БпЛА вдарили по Індустріальному району Харкова.

За добу ворог випустив по Харкову та області:

▪️12 некерованих авіаційних ракет;
▪️9 БпЛА типу «Шахед»;
▪️6 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молния»;
▪️3 БпЛА (тип встановлюється).

“У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), автостанція, будівля пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук)”, – повідомляє Синєгубов.

Крім того, в Ізюмі ворог обстріляв склади.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 08:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих “прильотів” у Харківській області.".