П’ятеро людей поранені на Харківщині внаслідок обстрілів – Синєгубов
Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих “прильотів” у Харківській області.
Протягом доби під ударами опинилися три населені пункти області, поранення отримали п’ятеро людей.
“У м. Ізюм постраждали 38-річна і 51-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждав 56-річний чоловік і 50-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
Також два БпЛА вдарили по Індустріальному району Харкова.
За добу ворог випустив по Харкову та області:
▪️12 некерованих авіаційних ракет;
▪️9 БпЛА типу «Шахед»;
▪️6 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молния»;
▪️3 БпЛА (тип встановлюється).
“У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), автостанція, будівля пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук)”, – повідомляє Синєгубов.
Крім того, в Ізюмі ворог обстріляв склади.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих “прильотів” у Харківській області.".