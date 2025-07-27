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Что прилетело по Харькову и области за сутки – информация Синегубова

Происшествия 08:57   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что прилетело по Харькову и области за сутки – информация Синегубова Фото: Елена Нагорная

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших вследствие обстрелов в Харькове и области нет.

Десять БпЛА ударили по Киевскому району Харькова, отметил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине также прилетело:

▪️10 неуправляемых авиационных ракет;

▪️9 КАБ;

▪️35 БпЛА типа «Шахед»;

▪️11 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️3 БпЛА типа «Молния»;

▪️3 fpv-дрона.

«В г. Харькове повреждено гражданское предприятие, частный дом; в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное здание, частный дом (Малая Даниловка); в Купянском районе повреждены три частных дома (г. Купянск, с. Катериновка, с. Рогозянка)», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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