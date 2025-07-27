Что прилетело по Харькову и области за сутки – информация Синегубова
Фото: Елена Нагорная
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших вследствие обстрелов в Харькове и области нет.
Десять БпЛА ударили по Киевскому району Харькова, отметил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине также прилетело:
▪️10 неуправляемых авиационных ракет;
▪️9 КАБ;
▪️35 БпЛА типа «Шахед»;
▪️11 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️3 БпЛА типа «Молния»;
▪️3 fpv-дрона.
«В г. Харькове повреждено гражданское предприятие, частный дом; в Харьковском районе повреждено производственно-хозяйственное здание, частный дом (Малая Даниловка); в Купянском районе повреждены три частных дома (г. Купянск, с. Катериновка, с. Рогозянка)», – написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 08:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что прилетело по Харькову и области за сутки – информация Синегубова".