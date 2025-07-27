Що прилетіло по Харкову та області за добу – інформація Синєгубова

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих внаслідок обстрілів у Харкові та області немає.

Десять БпЛА вдарили по Київському району Харкова, зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині також прилетіло:

▪️10 некерованих авіаційних ракет;

▪️9 КАБ;

▪️35 БпЛА типу «Шахед»;

▪️11 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 БпЛА типу «Молния»;

▪️3 fpv-дрони.

“У м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, приватний будинок; у Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду, приватний будинок (с. Мала Данилівка); у Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки (м. Куп’янськ, с. Катеринівка, с. Рогозянка)“, – написав Синєгубов.