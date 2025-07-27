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Що прилетіло по Харкову та області за добу – інформація Синєгубова

Події 08:57   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що прилетіло по Харкову та області за добу – інформація Синєгубова Фото: Олена Нагорна

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих внаслідок обстрілів у Харкові та області немає.

Десять БпЛА вдарили по Київському району Харкова, зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині також прилетіло:

▪️10 некерованих авіаційних ракет;

▪️9 КАБ;

▪️35 БпЛА типу «Шахед»;

▪️11 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 БпЛА типу «Молния»;

▪️3 fpv-дрони.

“У м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, приватний будинок; у Харківському районі пошкоджено виробничо-господарчу споруду, приватний будинок (с. Мала Данилівка); у Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки (м. Куп’янськ, с. Катеринівка, с. Рогозянка)“, – написав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 08:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих внаслідок обстрілів у Харкові та області немає.".