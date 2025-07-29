Харьков передал военным автомобили и комплекс для работы с БпЛА (фото)

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков сделал «вклад в дело обороны». Коммунальщикам города также вручили 110 бронежилетов, которые закупили благотворители из Kharkiv IT Cluster.

«Сегодня передали военным важную помощь – несколько автомобилей и комплекс для работы с БпЛА. Это еще один вклад Харькова в общее дело обороны. Пока ребята на фронте – мы рядом, подставляем плечо. И будем это делать столько, сколько нужно», — заверил Терехов.

Также для работников коммунальных служб Харькова получили защиту.

«Не менее важно – защитить тех, кто держит наш тыл. Людей, которые первыми приезжают на места ударов – часто под угрозой повторных атак. Коммунальщики, которые разбирают завалы, чинят сети, возвращают свет и воду. Сегодня Харьков получил для них 110 бронежилетов от благотворителей и больших друзей города – Kharkiv IT Cluster. Спасибо каждому, кто присоединился к этой инициативе», — написал Терехов.

Он подчеркнул: «Наши военные – за безопасность. Мы – за то, чтобы в городе была жизнь. Ибо сильная армия держит фронт, а сильный город – держит тыл».