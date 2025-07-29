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Харків передав військовим автомобілі та комплекс для роботи з БпЛА (фото)

Суспільство 14:57   29.07.2025
Оксана Горун
Харків передав військовим автомобілі та комплекс для роботи з БпЛА (фото) Фото: Ігор Терехов/телеграм

Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків зробив “внесок у справу оборони”. Комунальникам міста також вручили 110 бронежилетів, які закупили благодійники з Kharkiv IT Cluster.

“Сьогодні передали військовим важливу допомогу – кілька автомобілів та комплекс для роботи з БПЛА. Це – ще один внесок Харкова у спільну справу оборони. Поки хлопці на фронті – ми поруч, підставляємо плече. І будемо це робити стільки, скільки треба”, — запевнив Терехов.

Військовим передали автомобілі та техніку
Фото: Ігор Терехов/телеграм
Терехов передає техніку військовим у Харкові
Фото: Ігор Терехов/телеграм
Військовим передали автомобілі та техніку
Фото: Ігор Терехов/телеграм

Також для працівників комунальних служб Харкова отримали захист.

“Так само важливо – захистити тих, хто тримає наш тил. Людей, які першими приїжджають на місця ударів – часто під загрозою повторних атак. Комунальники, які розбирають завали, лагодять мережі, повертають світло і воду. Сьогодні Харків отримав для них 110 бронежилетів від благодійників і великих друзів міста – Kharkiv IT Cluster. Дякую кожному, хто долучився до цієї ініціативи”, – написав Терехов.

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Терехов та IT-кластер з бронежилетами
Фото: Ігор Терехов/телеграм
бронежилети для комунальників Харкова
Фото: Ігор Терехов/телеграм

Він наголосив: “Наші військові – за безпеку. Ми – за те, щоб у місті було життя. Бо сильна армія тримає фронт, а сильне місто – тримає тил”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 14:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків зробив “внесок у справу оборони”. Комунальникам міста також вручили 110 бронежилетів, які закупили благодійники з Kharkiv IT Cluster".