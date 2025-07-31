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Снять с розыска в «Обереге» за $2000: в Харькове полицейского подозревают

13:12   31.07.2025
Оксана Горун
Снять с розыска в «Обереге» за $2000: в Харькове полицейского подозревают

В Харькове ГБР и прокуратура подозревают сотрудника Нацполиции в попытке «порешать вопрос с ТЦК» за деньги.

«В январе 2025 года начальник одного из структурных подразделений полиции в Харьковской области предложил гражданину помочь в снятии с розыска третьего лица. Речь шла о записях в базах данных «Оберег» и ИКС «ИПНП» об уклонении этого лица от мобилизации. Правоохранитель сообщил, что имеет налаженные связи среди служащих одного из РТЦК и СП в Харькове и за вознаграждение в размере 2000 долларов США может помочь в решении вопроса», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Предложение полицейский высказывал неоднократно, повторив его в марте. Он также описал алгоритм действий для уклониста: тот должен был приехать в определенный РТЦК и пройти формальные процедуры. После чего его бы сняли с розыска. Уже 1 апреля, по данным следствия, в своем рабочем кабинете сотрудник полиции получил деньги за решение вопрос с ТЦК. И свою часть сделки выполнил.

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«Впоследствии «клиент» был поставлен на учет в другом РТЦК, обновлены его данные, выдано направление на прохождение ВЛК, снят с розыска в базе «Оберег», а также закрыто административное производство», — перечислили прокуроры.

Но деятельность полицейского не осталась незамеченной. Сейчас ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Решают вопрос отстранения его от должности, а также ищут  других вероятных участников «схемы».

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ГБР и прокуратура подозревают сотрудника Нацполиции в попытке «порешать вопрос с ТЦК» за деньги".