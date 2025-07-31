Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють
У Харкові ДБР та прокуратура підозрюють співробітника Нацполіції в спробі “розв’язувати питання з ТЦК” за гроші.
“У січні 2025 року начальник одного зі структурних підрозділів поліції у Харківській області запропонував громадянину посприяти у знятті з розшуку третьої особи. Йшлося про наявність записів у базах даних “Оберіг“ та ІКС “ІПНП“ щодо ухилення цієї особи від мобілізації. Правоохоронець повідомив, що має налагоджені зв’язки серед службовців одного з РТЦК та СП у Харкові й за винагороду у розмірі 2000 доларів США може “допомогти“ у розв’язанні питання“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Пропозицію поліціянт висловлював неодноразово, повторивши її в березні. Він також описав алгоритм дій для ухилянта: той мав приїхати до певного РТЦК та пройти формальні процедури. Після чого його зняли б із розшуку. Уже 1 квітня, за даними слідства, у своєму робочому кабінеті співробітник поліції отримав гроші за розв’язання питання з ТЦК. І свою частину угоди виконав.
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“Згодом “клієнта” було поставлено на облік в іншому РТЦК, оновлено його дані, видано направлення на проходження ВЛК, знято з розшуку в базі “Оберіг”, а також закрито адміністративне провадження”, – перелічили прокурори.
Але діяльність поліціянта не залишилася непоміченою. Наразі йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Його готуються усунути з посади та шукають інших можливих учасників “схеми”.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 13:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ДБР та прокуратура підозрюють співробітника Нацполіції в спробі “розв’язувати питання з ТЦК” за гроші".