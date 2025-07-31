Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють

13:12   31.07.2025
Оксана Горун
Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють

У Харкові ДБР та прокуратура підозрюють співробітника Нацполіції в спробі “розв’язувати питання з ТЦК” за гроші.

“У січні 2025 року начальник одного зі структурних підрозділів поліції у Харківській області запропонував громадянину посприяти у знятті з розшуку третьої особи. Йшлося про наявність записів у базах даних Оберіг та ІКС ІПНП щодо ухилення цієї особи від мобілізації. Правоохоронець повідомив, що має налагоджені зв’язки серед службовців одного з РТЦК та СП у Харкові й за винагороду у розмірі 2000 доларів США може допомогти у розв’язанні питання“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Пропозицію поліціянт висловлював неодноразово, повторивши її в березні. Він також описав алгоритм дій для ухилянта: той мав приїхати до певного РТЦК та пройти формальні процедури. Після чого його зняли б із розшуку. Уже 1 квітня, за даними слідства, у своєму робочому кабінеті співробітник поліції отримав гроші за розв’язання питання з ТЦК. І свою частину угоди виконав.

Читайте також: Інвалідністю за $7000 торгували у Харкові

“Згодом “клієнта” було поставлено на облік в іншому РТЦК, оновлено його дані, видано направлення на проходження ВЛК, знято з розшуку в базі “Оберіг”, а також закрито адміністративне провадження”, – перелічили прокурори.

Але діяльність поліціянта не залишилася непоміченою. Наразі йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Його готуються усунути з посади та шукають інших можливих учасників “схеми”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція
31.07.2025, 14:12
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
31.07.2025, 13:47
Продукти, що горять у Васищевому, пропаганда РФ намагається видати за БпЛА 📹
Продукти, що горять у Васищевому, пропаганда РФ намагається видати за БпЛА 📹
31.07.2025, 12:32
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
31.07.2025, 14:22
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
30.07.2025, 21:52
Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють
Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють
31.07.2025, 13:12

Новини за темою:

16:00
СБУ: керівник ЦНАПу на Харківщині погорів на хабарі, за що взяв $3000
12:40
П’яного водія зупинили в Харкові – копи відмовились від хабаря в доларах
12:08
П’яний водій, який порушив ПДР, хотів «відмазатись» за 8000 грн на Харківщині
12:40
П’яний водій у центрі Харкова пропонував тисячі гривень патрульним
11:25
Десять років “світить” чиновнику ТЦК та СП за хабарництво

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Зняти з розшуку в системі “Оберіг” за $2000: у Харкові поліціянта підозрюють»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 13:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ДБР та прокуратура підозрюють співробітника Нацполіції в спробі “розв’язувати питання з ТЦК” за гроші".