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Новости Харькова — главное за 3 августа: погибший и шестеро пострадавших

Происшествия 09:35   03.08.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 3 августа: погибший и шестеро пострадавших Фото: Василий Голосный

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Один погибший и шестеро пострадавших в Харьковской области за сутки

Как прошли сутки в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки вражеские удары получили г. Харьков и 9 населённых пунктов Харьковской области.
Из-за обстрелов пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

В Чугуеве пострадали женщины 31, 35 и 54 лет; в селе Ивано-Шейчине Богодуховской громады пострадала 6-летняя девочка.
Из-за взрывов боеприпасов 1 человек погиб, 2 – ранены.

В селе Эсхар Новопокровской громады погиб 43-летний мужчина; в поселке Слатино Дергачевской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Изюм пострадал 75-летний мужчина.

Враг атаковал 2 БпЛА Шевченковский район Харькова – разрушения получило нежилое здание;

▪В Купянском районе поврежден частный дом, гараж (г. Купянск), складское помещение, электросети (с. Сумское, с. Приколотное);
▪ В Изюмском районе повреждены 15 частных домов, 2 пожарных автомобиля (г. Балаклея, с. Новоплатоновка);
▪ В Чугуевском районе повреждены 2 частных дома (г. Чугуев), нежилое здание (с. Большая Бабка);
▪️в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Ивано-Шийчине).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".