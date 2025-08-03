Новости Харькова — главное за 3 августа: погибший и шестеро пострадавших

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Один погибший и шестеро пострадавших в Харьковской области за сутки

Как прошли сутки в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки вражеские удары получили г. Харьков и 9 населённых пунктов Харьковской области.

Из-за обстрелов пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

В Чугуеве пострадали женщины 31, 35 и 54 лет; в селе Ивано-Шейчине Богодуховской громады пострадала 6-летняя девочка.

Из-за взрывов боеприпасов 1 человек погиб, 2 – ранены.

В селе Эсхар Новопокровской громады погиб 43-летний мужчина; в поселке Слатино Дергачевской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Изюм пострадал 75-летний мужчина.

Враг атаковал 2 БпЛА Шевченковский район Харькова – разрушения получило нежилое здание;

▪В Купянском районе поврежден частный дом, гараж (г. Купянск), складское помещение, электросети (с. Сумское, с. Приколотное);

▪ В Изюмском районе повреждены 15 частных домов, 2 пожарных автомобиля (г. Балаклея, с. Новоплатоновка);

▪ В Чугуевском районе повреждены 2 частных дома (г. Чугуев), нежилое здание (с. Большая Бабка);

▪️в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Ивано-Шийчине).