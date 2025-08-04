Россияне обстреляли предприятие на Чугуевщине – Синегубов
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
О том, что и куда «прилетело» по области за сутки, сообщил в утренней сводке за 4 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.
В течение суток под ударами оказались четыре населенных пункта области.
Так враг выпустил по региону:
▪️48 неуправляемых авиационных ракет;
▪️6 КАБ;
▪️6 БпЛА типа «Шахед»;
▪️1 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️4 БпЛА типа «Молния».
В селе Большая Бабка Чугуевского района в результате обстрелов повреждено неработающее предприятие, добавил начальник ХОВА.
Пострадавших в результате обстрелов нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что и куда «прилетело» по области за сутки, сообщил в утренней сводке за 4 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.".