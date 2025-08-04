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Россияне обстреляли предприятие на Чугуевщине – Синегубов

Происшествия 08:42   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне обстреляли предприятие на Чугуевщине – Синегубов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

О том, что и куда «прилетело» по области за сутки, сообщил в утренней сводке за 4 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.

В течение суток под ударами оказались четыре населенных пункта области.

Так враг выпустил по региону:

▪️48 неуправляемых авиационных ракет;

▪️6 КАБ;

▪️6 БпЛА типа «Шахед»;

▪️1 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типа «Молния».

В селе Большая Бабка Чугуевского района в результате обстрелов повреждено неработающее предприятие, добавил начальник ХОВА.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что и куда «прилетело» по области за сутки, сообщил в утренней сводке за 4 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.".