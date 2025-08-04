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Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов

Події 08:42   04.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про те, що й куди “прилетіло” по області за добу, повідомив у ранковому зведенні за 4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби під ударами опинилися чотири населені пункти області.

Так ворог випустив по регіону:

▪️48 некерованих авіаційних ракет;

▪️6 КАБ;

▪️6 БпЛА типу «Шахед»;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молния».

У селі Велика Бабка Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено непрацююче підприємство, додав начальник ХОВА.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що й куди “прилетіло” по області за добу, повідомив у ранковому зведенні за 4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".