Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
Про те, що й куди “прилетіло” по області за добу, повідомив у ранковому зведенні за 4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Протягом доби під ударами опинилися чотири населені пункти області.
Так ворог випустив по регіону:
▪️48 некерованих авіаційних ракет;
▪️6 КАБ;
▪️6 БпЛА типу «Шахед»;
▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️4 БпЛА типу «Молния».
У селі Велика Бабка Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено непрацююче підприємство, додав начальник ХОВА.
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що й куди “прилетіло” по області за добу, повідомив у ранковому зведенні за 4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".