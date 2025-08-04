Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов

Про те, що й куди “прилетіло” по області за добу, повідомив у ранковому зведенні за 4 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби під ударами опинилися чотири населені пункти області.

Так ворог випустив по регіону:

▪️48 некерованих авіаційних ракет;

▪️6 КАБ;

▪️6 БпЛА типу «Шахед»;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молния».

У селі Велика Бабка Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено непрацююче підприємство, додав начальник ХОВА.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.