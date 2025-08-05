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Где атаковали сегодня оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:46   05.08.2025
Виктория Яковенко
Где атаковали сегодня оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 11 атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Новый Мир, Глущенково, и в сторону Чернещины в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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Где атаковали сегодня оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
Где атаковали сегодня оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
05.08.2025, 16:46

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".