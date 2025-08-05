Где атаковали сегодня оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 11 атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Новый Мир, Глущенково, и в сторону Чернещины в Харьковской области.