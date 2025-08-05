«Весь фронт под огнем». Есть ли потери позиций на Харьковщине — Синегубов

О ситуации на фронте в Харьковской области рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, враг штурмует север регина, Волчанское, Липцевское направления, а также Купянский и Изюмский районы. Однако, подчеркивает глава ХОВА, украинские воины отбивают атаки противника.

«Весь фронт у нас под огнем. Рядом с этим изменений в военной обстановке нет. Это означает, что потерь позиций не допущено», — подчеркнул Синегубов.

Он также прокомментировал попытку РФ штурмовать КПП «Гоптовка», о которой стало известно 4 августа.

«Враг постоянно испытывает любые участки фронта. И этот населенный пункт это уже не в первый раз. И Липцевское направление, и Волчанское направление. Там постоянно идут боевые действия, постоянно идут штурмы. Это значит, что враг не оставляет попыток проникнуть вглубь нашей территории, однако все зависит от наших ВСУ, которые круглосуточно ведут борьбу с агрессором. Также на днях были проведены работы по ликвидации ДРГ нашими военными по Купянскому направлению. Там работали сводные отряды и СБУ, и Нацполиции. За что я благодарен им», — отметил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»