«Весь фронт під вогнем». Чи є втрати позицій на Харківщині – Синєгубов
Про ситуацію на фронті в Харківській області розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
За його словами, ворог штурмує північ регіону, Вовчанський, Липцівський напрямки, а також Куп’янський та Ізюмський райони. Однак, підкреслює голова ХОВА, українські воїни відбивають атаки супротивника.
«Весь фронт у нас під вогнем. Поряд із цим змін у військовій обстановці немає. Це означає, що втрат позицій не допущено», – підкреслив Синєгубов.
Він також прокоментував спробу РФ штурмувати КПП «Гоптівка», про яку стало відомо 4 серпня.
«Ворог постійно випробовує будь-які ділянки фронту. І цей населений пункт це вже не вперше. І Липцівський напрямок, і Вовчанськ напрямок. Там постійно йдуть бойові дії, постійно йдуть штурми. Це означає, що ворог не полишає спроб проникнути вглиб нашої території, однак все залежить від наших ЗСУ, які цілодобово ведуть боротьбу з агресором. Так само днями були проведені роботи щодо ліквідації ДРГ нашими військовими по Куп’янському напрямку. Там працювали зведені загони і СБУ, і Нацполіції. За що я вдячний їм», – зазначив голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".