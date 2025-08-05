Де атакували сьогодні окупанти на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 11 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, та у бік Чернещини в Харківській області.