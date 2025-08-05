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Де атакували сьогодні окупанти на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:46   05.08.2025
Вікторія Яковенко
Де атакували сьогодні окупанти на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 11 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, та у бік Чернещини в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 16:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".