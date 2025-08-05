Удар по нефтебазе в Чугуеве: Госэкоинспекция подсчитала убытки

Враг ударил по нефтебазе в Чугуеве БпЛА 4 июля, уточнили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

В результате ударов возник масштабный пожар. На следующий день экоинспекторы выехали на место «прилетов», чтобы оценить последствия атаки.

«В ходе обследования выявлено, что в результате вражеских ударов, визуально часть емкостей с нефтепродуктами нефтебазы, расположенной в Чугуеве Харьковской области, повреждены, признаки разрушения имеют другие хозяйственные сооружения нефтебазы. Инспекцией произведен расчет размера ущерба, обусловленного неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения пожара нефтебазы (резервуаров с нефтепродуктами). Размер ущерба составил 16730322 грн», – уточнили специалисты.

Все собранные материалы экоинспекторы передали в УСБУ в Харьковской области для дальнейшего разбирательства.