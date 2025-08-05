Удар по нефтебазе в Чугуеве: Госэкоинспекция подсчитала убытки
Враг ударил по нефтебазе в Чугуеве БпЛА 4 июля, уточнили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
В результате ударов возник масштабный пожар. На следующий день экоинспекторы выехали на место «прилетов», чтобы оценить последствия атаки.
«В ходе обследования выявлено, что в результате вражеских ударов, визуально часть емкостей с нефтепродуктами нефтебазы, расположенной в Чугуеве Харьковской области, повреждены, признаки разрушения имеют другие хозяйственные сооружения нефтебазы. Инспекцией произведен расчет размера ущерба, обусловленного неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения пожара нефтебазы (резервуаров с нефтепродуктами). Размер ущерба составил 16730322 грн», – уточнили специалисты.
Все собранные материалы экоинспекторы передали в УСБУ в Харьковской области для дальнейшего разбирательства.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по нефтебазе в Чугуеве БпЛА 4 августа, уточнили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. ".