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Удар по нефтебазе в Чугуеве: Госэкоинспекция подсчитала убытки

Происшествия 10:30   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удар по нефтебазе в Чугуеве: Госэкоинспекция подсчитала убытки

Враг ударил по нефтебазе в Чугуеве БпЛА 4 июля, уточнили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. 

В результате ударов возник масштабный пожар. На следующий день экоинспекторы выехали на место «прилетов», чтобы оценить последствия атаки.

«В ходе обследования выявлено, что в результате вражеских ударов, визуально часть емкостей с нефтепродуктами нефтебазы, расположенной в Чугуеве Харьковской области, повреждены, признаки разрушения имеют другие хозяйственные сооружения нефтебазы. Инспекцией произведен расчет размера ущерба, обусловленного неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения пожара нефтебазы (резервуаров с нефтепродуктами). Размер ущерба составил 16730322 грн», – уточнили специалисты.

Все собранные материалы экоинспекторы передали в УСБУ в Харьковской области для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по нефтебазе в Чугуеве БпЛА 4 августа, уточнили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. ".