Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки

Ворог ударив по нафтобазі у Чугуєві БпЛА 4 липня, уточнили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Наступного дня екоінспектори виїхали на місце прильотів, щоб оцінити наслідки атаки.

“В ході обстеження виявлено, що внаслідок ворожих ударів, візуально частина ємностей з нафтопродуктами нафтобази, розташованої у м.Чугуїв Харківської області, пошкоджена, ознаки руйнації мають інші господарчі споруди нафтобази.

Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення пожежі нафтобази (резервуарів з нафтопродуктами). Розмір шкоди склав 16730322 грн”, – уточнили фахівці.

Усі зібрані матеріали екоінспектори передали до УСБУ у Харківській області для подальшого розгляду.