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Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки

Події 10:30   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки

Ворог ударив по нафтобазі у Чугуєві БпЛА 4 липня, уточнили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. 

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Наступного дня екоінспектори виїхали на місце прильотів, щоб оцінити наслідки атаки.

“В ході обстеження виявлено, що внаслідок ворожих ударів, візуально частина ємностей з нафтопродуктами нафтобази, розташованої у м.Чугуїв Харківської області, пошкоджена, ознаки руйнації мають інші господарчі споруди нафтобази.
Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення пожежі нафтобази (резервуарів з нафтопродуктами). Розмір шкоди склав 16730322 грн”, – уточнили фахівці.

Усі зібрані матеріали екоінспектори передали до УСБУ у Харківській області для подальшого розгляду.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог ударив по нафтобазі у Чугуєві БпЛА 4 липня, уточнили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. ".