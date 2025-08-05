Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки
Ворог ударив по нафтобазі у Чугуєві БпЛА 4 липня, уточнили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Наступного дня екоінспектори виїхали на місце прильотів, щоб оцінити наслідки атаки.
“В ході обстеження виявлено, що внаслідок ворожих ударів, візуально частина ємностей з нафтопродуктами нафтобази, розташованої у м.Чугуїв Харківської області, пошкоджена, ознаки руйнації мають інші господарчі споруди нафтобази.
Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення пожежі нафтобази (резервуарів з нафтопродуктами). Розмір шкоди склав 16730322 грн”, – уточнили фахівці.
Усі зібрані матеріали екоінспектори передали до УСБУ у Харківській області для подальшого розгляду.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог ударив по нафтобазі у Чугуєві БпЛА 4 липня, уточнили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. ".