Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь
В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».
По данным мэрии, с начала реализации госпрограммы харьковчане подали 30,1 тысячу заявлений на компенсацию за поврежденное в результате вражеских обстрелов имущество, еще 4,8 тысячи заявлений — за уничтоженное.
«По состоянию на сегодняшний день около 14,8 тыс. заявителей уже получили денежную помощь для ремонта поврежденного жилья на общую сумму 1 млрд 260 млн грн. Еще около 1,8 тыс. человек ожидают выплаты на общую сумму 172 млн грн», – добавили в мэрии.
Кроме того, сформировали 2376 жилищных сертификатов за уничтоженное жилье на 2 млрд 630 млн грн. Из них уже реализовано 1547 сертификатов, отметили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, допомога, компенсации, міськрада, новости Харькова, статистика;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».".