Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь

В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».

По данным мэрии, с начала реализации госпрограммы харьковчане подали 30,1 тысячу заявлений на компенсацию за поврежденное в результате вражеских обстрелов имущество, еще 4,8 тысячи заявлений — за уничтоженное.

«По состоянию на сегодняшний день около 14,8 тыс. заявителей уже получили денежную помощь для ремонта поврежденного жилья на общую сумму 1 млрд 260 млн грн. Еще около 1,8 тыс. человек ожидают выплаты на общую сумму 172 млн грн», – добавили в мэрии.

Кроме того, сформировали 2376 жилищных сертификатов за уничтоженное жилье на 2 млрд 630 млн грн. Из них уже реализовано 1547 сертификатов, отметили в горсовете.