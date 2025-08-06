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Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь

Общество 13:39   06.08.2025
Виктория Яковенко
Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».

По данным мэрии, с начала реализации госпрограммы харьковчане подали 30,1 тысячу заявлений на компенсацию за поврежденное в результате вражеских обстрелов имущество, еще 4,8 тысячи заявлений — за уничтоженное.

«По состоянию на сегодняшний день около 14,8 тыс. заявителей уже получили денежную помощь для ремонта поврежденного жилья на общую сумму 1 млрд 260 млн грн. Еще около 1,8 тыс. человек ожидают выплаты на общую сумму 172 млн грн», – добавили в мэрии.

Кроме того, сформировали 2376 жилищных сертификатов за уничтоженное жилье на 2 млрд 630 млн грн. Из них уже реализовано 1547 сертификатов, отметили в горсовете.

єВідновлення в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
єВідновлення в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».".