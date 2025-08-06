Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу

У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».

За даними мерії, з початку реалізації держпрограми харків’яни подали 30,1 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів майно, ще 4,8 тисячі заяв – за знищене.

«Станом на сьогодні близько 14,8 тис. заявників вже отримали грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла на загальну суму 1 млрд 260 млн грн. Ще близько 1,8 тис. осіб очікують на виплати на загальну суму 172 млн грн», – додали у мерії.

Крім цього, сформували 2376 житлових сертифікатів за знищене житло на 2 млрд 630 млн грн. З них вже реалізовано 1547 сертифікатів, зазначили у міськраді.