Live
  • Ср 06.08.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.68
  • EUR 48.09

Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу

Суспільство 13:39   06.08.2025
Вікторія Яковенко
Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».

За даними мерії, з початку реалізації держпрограми харків’яни подали 30,1 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів майно, ще 4,8 тисячі заяв – за знищене.

«Станом на сьогодні близько 14,8 тис. заявників вже отримали грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла на загальну суму 1 млрд 260 млн грн. Ще близько 1,8 тис. осіб очікують на виплати на загальну суму 172 млн грн», – додали у мерії.

Крім цього, сформували 2376 житлових сертифікатів за знищене житло на 2 млрд 630 млн грн. З них вже реалізовано 1547 сертифікатів, зазначили у міськраді.

єВідновлення в Харькове
Фото: Харківська міськрада
єВідновлення в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Скільки харків’ян подали заявки на єВідновлення, розповів Терехов (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вирвані дерева, перебої зі світлом, затоплені вулиці: в Києві вирує негода 📹
Вирвані дерева, перебої зі світлом, затоплені вулиці: в Києві вирує негода 📹
06.08.2025, 13:59
Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області
Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області
06.08.2025, 13:11
Пошкоджений ударом РФ дитячий садок у Харкові: екологи назвали збитки
Пошкоджений ударом РФ дитячий садок у Харкові: екологи назвали збитки
06.08.2025, 12:35
Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу
Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу
06.08.2025, 13:39
Сьогодні 6 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 серпня: яке свято та день в історії
06.08.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 6 серпня: вночі літали КАБи, було 11 пожеж
Новини Харкова — головне 6 серпня: вночі літали КАБи, було 11 пожеж
06.08.2025, 13:15

Новини за темою:

17:35
Скільки харків’ян подали заявки на єВідновлення, розповів Терехов (відео)
16:09
Харків, Ізюм і Балаклія: де купують житло за гроші єВідновлення
19:22
Житель Харківщини отримав 1,5 млн за нібито зруйнований дім: кого судитимуть
16:41
Мешканець Харківщини отримав 600 тис. грн із держбюджету: що він зробив
15:05
90% залишаються в Харкові та області – Синєгубов про єВідновлення

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».".