Статистика «єВідновлення» в Харкові: скільки жителів вже отримали допомогу
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».
За даними мерії, з початку реалізації держпрограми харків’яни подали 30,1 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів майно, ще 4,8 тисячі заяв – за знищене.
«Станом на сьогодні близько 14,8 тис. заявників вже отримали грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла на загальну суму 1 млрд 260 млн грн. Ще близько 1,8 тис. осіб очікують на виплати на загальну суму 172 млн грн», – додали у мерії.
Крім цього, сформували 2376 житлових сертифікатів за знищене житло на 2 млрд 630 млн грн. З них вже реалізовано 1547 сертифікатів, зазначили у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, допомога, компенсации, міськрада, новини Харкова, статистика;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».".