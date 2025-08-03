Скільки харків’ян подали заявки на єВідновлення, розповів Терехов (відео)

З початку дії програми єВідновлення було понад 29 тисяч 600 заявок, розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Для нас дуже важливо відкривати відразу мобільні ЦНАПи, щоб люди не їхали кудись, не подавали заявки біля постраждалих будинків, бо люди перебувають в шоковому стані, підкреслив міський голова.

Адміністратори, що працюють у мобільних ЦНАПах, допомагають людям, щоб вони якнайшвидше отримали фінансову допомогу від держави.

«За цей період (від початку дії програми єВідновлення – прим. ред.) ми мали 29 тисяч 600 заявок, серед яких 55% вже виплачені державою кошти, щоб люди мали можливість відремонтувати своє житло», – повідомив Терехов.