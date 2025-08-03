Скільки харків’ян подали заявки на єВідновлення, розповів Терехов (відео)
З початку дії програми єВідновлення було понад 29 тисяч 600 заявок, розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
Для нас дуже важливо відкривати відразу мобільні ЦНАПи, щоб люди не їхали кудись, не подавали заявки біля постраждалих будинків, бо люди перебувають в шоковому стані, підкреслив міський голова.
Адміністратори, що працюють у мобільних ЦНАПах, допомагають людям, щоб вони якнайшвидше отримали фінансову допомогу від держави.
«За цей період (від початку дії програми єВідновлення – прим. ред.) ми мали 29 тисяч 600 заявок, серед яких 55% вже виплачені державою кошти, щоб люди мали можливість відремонтувати своє житло», – повідомив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, Ігор Терехов, допомога, мэр, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку дії програми єВідновлення було понад 29 тисяч 600 заявок, розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.".