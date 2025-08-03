Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)

С начала действия программы єВідновлення было 29 тысяч 600 заявок, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Для нас очень важно открывать сразу мобильные ЦПАУ, чтобы люди не ехали куда-то, не подавали заявки у пострадавших домов, потому что они находятся в шоковом состоянии, подчеркивает мэр. Администраторы, работающие в мобильных ЦПАУ, помогают людям, чтобы они как можно быстрее получили финансовую помощь от государства.

«За этот период (с начала действия программы єВідновлення – прим. ред.) у нас было 29 тысяч 600 заявок, среди которых 55% уже выплачены государством средства, чтобы люди имели возможность отремонтировать свое жилье», — сообщил Терехов.