Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)
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С начала действия программы єВідновлення было 29 тысяч 600 заявок, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Для нас очень важно открывать сразу мобильные ЦПАУ, чтобы люди не ехали куда-то, не подавали заявки у пострадавших домов, потому что они находятся в шоковом состоянии, подчеркивает мэр. Администраторы, работающие в мобильных ЦПАУ, помогают людям, чтобы они как можно быстрее получили финансовую помощь от государства.
«За этот период (с начала действия программы єВідновлення – прим. ред.) у нас было 29 тысяч 600 заявок, среди которых 55% уже выплачены государством средства, чтобы люди имели возможность отремонтировать свое жилье», — сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, допомога, Игорь Терехов, мэр, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала действия программы єВідновлення было 29 тысяч 600 заявок, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.".