Залез через окно, забрал деньги и инструменты: в краже подозревают рецидивиста
Сообщение о краже получили 16 июня, уточнили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области.
Тогда к копам обратился житель Чугуева.
«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что ранним утром ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний мужчина перелез через забор домовладения, расположенного на одной из улиц в городе Чугуев. Путем отжима окна злоумышленник проник в дом, откуда похитил деньги в сумме 3000 гривен и электроинструменты», – отметили в полиции.
По предварительным оценкам экспертизы, общие убытки составляют шесть тысяч гривен. На данный момент мужчине уже вручили подозрение. Ему грозит от пяти до восьми лет за решеткой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, кража, полиция, рецидивист;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 11:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о краже получили 16 июня, уточнили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области. ".