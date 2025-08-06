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Залез через окно, забрал деньги и инструменты: в краже подозревают рецидивиста

Происшествия 11:49   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Залез через окно, забрал деньги и инструменты: в краже подозревают рецидивиста

Сообщение о краже получили 16 июня, уточнили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области. 

Тогда к копам обратился житель Чугуева.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что ранним утром ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний мужчина перелез через забор домовладения, расположенного на одной из улиц в городе Чугуев. Путем отжима окна злоумышленник проник в дом, откуда похитил деньги в сумме 3000 гривен и электроинструменты», – отметили в полиции.

По предварительным оценкам экспертизы, общие убытки составляют шесть тысяч гривен. На данный момент мужчине уже вручили подозрение. Ему грозит от пяти до восьми лет за решеткой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 11:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о краже получили 16 июня, уточнили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области. ".