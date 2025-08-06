Заліз у вікно, забрав гроші та інструменти: у крадіжці підозрюють рецидивіста

Повідомлення про крадіжку отримали 16 червня, уточнили у ГУ Нацполіції України у Харківській області. У скоєнні злочину правоохоронці підозрюють рецидивіста.

Тоді до копів звернувся мешканець Чугуєва.

“У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що рано вранці раніше неодноразово судимий за майнові злочини 35-річний чоловік переліз через паркан домоволодіння, розташованого на одній із вулиць у місті Чугуїв. Шляхом віджиму вікна зловмисник проник до будинку, звідки викрав гроші кошти в сумі 3000 гривень та електроінструменти”, – зазначили у поліції.

За попередніми оцінками експертизи, загальні збитки становлять шість тисяч гривень. Наразі чоловікові вже вручили підозру. Йому загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.