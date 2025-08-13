Live
  • Ср 13.08.2025
За семь месяцев 2025 года в Харькове открыли бизнес 6,6 тыс предпринимателей

Общество 11:20   13.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
За семь месяцев 2025 года в Харькове открыли бизнес 6,6 тыс предпринимателей Фото: ХГС

О количестве физических лиц-предпринимателей, которые официально зарегистрировали свое дело в Харькове в 2025 году, проинформировали в мэрии.

Так за январь-июль бизнес открыли 6605 граждан.

«По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 210 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес. На 1 августа количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило более 123,4 тыс. человек», – отметили в горсовете.

Ввиду того, что малый и средний бизнес крайне важен для развития экономики в городе, мэрия старается поддерживать его и помогать с развитием.

«В частности, частично компенсирует предпринимателям процентные ставки по кредитам, освобождает их от уплаты местных налогов и сборов, а также оказывает информационную поддержку относительно государственных и международных грантовых программ, внешнеэкономических возможностей и других финансовых инструментов развития», – говорится в сообщении.

Читайте также: В горсовете показали, на каком этапе восстановление дома на Северной Салтовке

Автор: Николь Костенко-Лагутина
