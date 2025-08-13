За сім місяців 2025 року в Харкові відкрили бізнес 6,6 тис підприємців

Про кількість фізичних осіб-підприємців, які офіційно зареєстрували свою справу у Харкові у 2025 році, поінформували у мерії.

Так, за січень-липень бізнес відкрили 6605 громадян.

“За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 210 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 серпня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 123,4 тис. осіб”, – зазначили у міськраді.

Зважаючи на те, що малий та середній бізнес вкрай важливий для розвитку економіки в місті, мерія намагається підтримувати його та допомагати з розвитком.

“Зокрема, частково компенсує підприємцям відсоткові ставки за кредитами, звільняє їх від сплати місцевих податків і зборів, а також надає інформаційну підтримку щодо державних і міжнародних грантових програм, зовнішньоекономічних можливостей та інших фінансових інструментів розвитку”, – йдеться у повідомленні.