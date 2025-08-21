Сегодня будет перекрыт Клочковский спуск, а трамваи в Харькове изменят маршрут

Об изменениях в движении общественного транспорта в Харькове, а также запланированных дорожных работах в городе проинформировали в горсовете.

Так сегодня, 21 августа, с 10:00 до 13:00 перекроют Клочковский спуск.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ СКП «Харьковзеленстрой», – пишут в пресс-службе мэрии.

Объехать перекрытый участок можно будет по свободным полосам движения.

Кроме того, на это время прекращено движение трамваев на Клочковском спуске, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк».

В связи с этим трамвай №12 не курсирует.

Вместо него на маршрут вышел временный автобус №12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Веснина — ул. Сумская — Центральный парк.

Также на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской до 17:00 не будут ходить трамваи.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по асфальтированию в пределах трамвайных путей», – уточнили в горсовете.

В это время трамваи будут курсировать так:

№1: не курсирует;

№12: разворотный круг «Центральный парк» — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — пр. Независимости — спуск Клочковский — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка» (с 10:00 до 13:00 трамвай №12 не курсирует из-за работ на спуске Клочковском);

№20: разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».