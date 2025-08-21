Сьогодні перекриють Клочківський узвіз, а трамваї в Харкові змінять маршрут
Про зміни у русі громадського транспорту в Харкові, а також про заплановані дорожні роботи в місті поінформували у мерії.
Так, сьогодні, 21 серпня, з 10:00 до 13:00 перекриють Клочківський узвіз.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП “Харківзеленбуд”, – пишуть у пресслужбі мерії.
Об’їхати перекриту ділянку можна буде вільними смугами руху.
Крім того, на цей час припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».
У зв’язку з цим трамвай №12 не курсує.
Замість нього на маршрут вийшов тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.
Також на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської до 17:00 не ходитимуть трамваї.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з асфальтування в межах трамвайної колії”, – уточнили у міськраді.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№1: не курсує;
№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка» (з 10:00 до 13:00 трамвай №12 не курсує через роботи на узвозі Клочківському);
№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
