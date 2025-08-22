Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды

В субботу, 23 августа, в Харькове и области будет облачно, прогнозируют дожди.

В Харькове ночью небольшой дождь. Термометры покажут от 16 до 18 градусов. Утром и днем умеренный кратковременный дождь. Гроза. Температура — от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью небольшой дождь, температура — от 14 до 19 градусов. Утром и днем кратковременный дождь, местами значительный. Гроза. Температура — от 21 до 26 градусов. Днем местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что средиземноморский циклон Lukas 23 августа будет постепенно смещаться в восточном направлении.

«Наш циклон с детками, с атмосферными фронтами, 23 августа поедет дальше к своим украинским родственникам. Западная часть и север Украины уже будут махать дождям солнечными платочками, здесь прояснится, а вот центр, восток и, наконец, южная часть Украины побудут в дождях, которых они так ждут», — прогнозирует Диденко.