Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды
В субботу, 23 августа, в Харькове и области будет облачно, прогнозируют дожди.
В Харькове ночью небольшой дождь. Термометры покажут от 16 до 18 градусов. Утром и днем умеренный кратковременный дождь. Гроза. Температура — от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью небольшой дождь, температура — от 14 до 19 градусов. Утром и днем кратковременный дождь, местами значительный. Гроза. Температура — от 21 до 26 градусов. Днем местами град и шквалы до 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко пишет, что средиземноморский циклон Lukas 23 августа будет постепенно смещаться в восточном направлении.
«Наш циклон с детками, с атмосферными фронтами, 23 августа поедет дальше к своим украинским родственникам. Западная часть и север Украины уже будут махать дождям солнечными платочками, здесь прояснится, а вот центр, восток и, наконец, южная часть Украины побудут в дождях, которых они так ждут», — прогнозирует Диденко.
Читайте также: В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 августа, в Харькове и области будет облачно, прогнозируют дожди.".