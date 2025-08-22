Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды

Погода 18:09   22.08.2025
Елена Нагорная
Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды

В субботу, 23 августа, в Харькове и области будет облачно, прогнозируют дожди.

В Харькове ночью небольшой дождь. Термометры покажут от 16 до 18 градусов. Утром и днем умеренный кратковременный дождь. Гроза. Температура — от 21 до 23, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью небольшой дождь, температура — от 14 до 19 градусов. Утром и днем кратковременный дождь, местами значительный. Гроза. Температура — от 21 до 26 градусов. Днем местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что средиземноморский циклон Lukas 23 августа будет постепенно смещаться в восточном направлении.

«Наш циклон с детками, с атмосферными фронтами, 23 августа поедет дальше к своим украинским родственникам. Западная часть и север Украины уже будут махать дождям солнечными платочками, здесь прояснится, а вот центр, восток и, наконец, южная часть Украины побудут в дождях, которых они так ждут», — прогнозирует Диденко.

Читайте также: В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
21.08.2025, 10:30
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
22.08.2025, 15:31
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Теория биолога подтвердилась: что прорастает в лесу на Журавлевке (фото)
Теория биолога подтвердилась: что прорастает в лесу на Журавлевке (фото)
22.08.2025, 13:09
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
22.08.2025, 18:51

Новости по теме:

18:09
Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды
17:18
Затишье на севере Харьковщины: военные РФ сегодня не атаковали
16:47
Патриотические рисунки появились на стенах домов в Харькове (фото)
14:19
Миллионная афера на обороне: нотариус в Харькове получила подозрение
13:31
В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Средиземноморский циклон Lukas придет в Харьков на День города: прогноз погоды»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 18:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 августа, в Харькове и области будет облачно, прогнозируют дожди.".