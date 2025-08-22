Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди

У суботу, 23 серпня, у Харкові та області буде хмарно, прогнозують дощі.

У Харкові вночі невеликий дощ. Термометри покажуть від 16 до 18 градусів. Вранці та вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Температура – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі невеликий дощ, температура – від 14 до 19 градусів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями значний. Гроза. Температура – від 21 до 26 градусів. Вдень місцями град та шквали до 15- 20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко пише, що середземноморський циклон Lukas 23 серпня поступово зміщуватиметься у східному напрямку.

“Наш циклон із діточками, з атмосферними фронтами, 23 серпня поїде далі до своїх українських родичів. Західна частина та північ України вже махатимуть дощам сонячними хусточками, тут прояснить, а ось центр, схід та нарешті південна частина України побудуть у дощах, яких вони так чекають”, – прогнозує Діденко.