Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди

Погода 18:09   22.08.2025
Олена Нагорна
Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди

У суботу, 23 серпня, у Харкові та області буде хмарно, прогнозують дощі.

У Харкові вночі невеликий дощ. Термометри покажуть від 16 до 18 градусів. Вранці та вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Температура – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі невеликий дощ, температура – від 14 до 19 градусів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями значний. Гроза. Температура – від 21 до 26 градусів. Вдень місцями град та шквали до 15- 20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко пише, що середземноморський циклон Lukas 23 серпня поступово зміщуватиметься у східному напрямку.

“Наш циклон із діточками, з атмосферними фронтами, 23 серпня поїде далі до своїх українських родичів. Західна частина та північ України вже махатимуть дощам сонячними хусточками, тут прояснить, а ось центр, схід та нарешті південна частина України побудуть у дощах, яких вони так чекають”, – прогнозує Діденко.

Читайте також: У День міста в Харкові буде небезпечна погода: що прогнозують

Автор: Олена Нагорна
Ви читали новину: «Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди»

