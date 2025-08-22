Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди
У суботу, 23 серпня, у Харкові та області буде хмарно, прогнозують дощі.
У Харкові вночі невеликий дощ. Термометри покажуть від 16 до 18 градусів. Вранці та вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Температура – від 21 до 23, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі невеликий дощ, температура – від 14 до 19 градусів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями значний. Гроза. Температура – від 21 до 26 градусів. Вдень місцями град та шквали до 15- 20 м/с.
Синоптикиня Наталка Діденко пише, що середземноморський циклон Lukas 23 серпня поступово зміщуватиметься у східному напрямку.
“Наш циклон із діточками, з атмосферними фронтами, 23 серпня поїде далі до своїх українських родичів. Західна частина та північ України вже махатимуть дощам сонячними хусточками, тут прояснить, а ось центр, схід та нарешті південна частина України побудуть у дощах, яких вони так чекають”, – прогнозує Діденко.
Читайте також: У День міста в Харкові буде небезпечна погода: що прогнозують
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 18:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 23 серпня, у Харкові та області буде хмарно, прогнозують дощі.".