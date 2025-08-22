Live
Затишье на севере Харьковщины: военные РФ сегодня не атаковали

Фронт 17:18   22.08.2025
Елена Нагорная
Затишье на севере Харьковщины: военные РФ сегодня не атаковали Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Пять атак российских военных зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении пока атак противника не зафиксировали.

На Купянском направлении военные РФ в течение дня пять раз пытались продвинуться к украинским позициям в районах Кондрашовки, Мирного, Степовой Новоселовки и Загрызово. Силы обороны отразили три атаки, еще два боя продолжаются.

Напомним, утром 22 августа Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска и Синельниково, на Купянском – пытались наступать пять раз.

Автор: Елена Нагорная
