Затишшя на півночі Харківщини: військові РФ сьогодні не атакували

Фронт 17:18   22.08.2025
Олена Нагорна
П’ять атак російських військових зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі атак супротивника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку військові РФ протягом дня п’ять разів намагалися просунутися до українських позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони відбили три атаки, ще два бої тривають.

Нагадаємо, вранці 22 серпня Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового, на Куп’янському – намагалися наступати п’ять разів.

Автор: Олена Нагорна
