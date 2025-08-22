Затишшя на півночі Харківщини: військові РФ сьогодні не атакували
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
П’ять атак російських військових зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку наразі атак супротивника не зафіксовано.
На Куп’янському напрямку військові РФ протягом дня п’ять разів намагалися просунутися до українських позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони відбили три атаки, ще два бої тривають.
Нагадаємо, вранці 22 серпня Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового, на Куп’янському – намагалися наступати п’ять разів.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
