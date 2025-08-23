Live
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 17:01   23.08.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боя.

На Купянском направлении враг в течение дня три раза пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Загрызово и в направлении Купянска. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще один бой продолжается.

«С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение», — отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: ISW проанализировал заявления россиян о Харьковщине: есть ли продвижение

Автор: Виктория Яковенко
