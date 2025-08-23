Live
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 17:01   23.08.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бої.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня три рази намагався просунутися до українських позицій у районах Западного, Загризового та в напрямку Куп’янська. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще один бій триває.

«Від початку доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення», – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також: ISW проаналізував заяви росіян про Харківщину: чи є десь просування

Автор: Вікторія Яковенко
