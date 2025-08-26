Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины
О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в сводке за 26 августа Генштаб ВСУ.
На севере области враг активизировался и пытался штурмовать позиции ВСУ 12 раз. Бои шли возле Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении зафиксировали восемь боестолкновений.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:
