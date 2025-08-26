Live
Украина 08:19   26.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины

О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в сводке за 26 августа Генштаб ВСУ. 

На севере области враг активизировался и пытался штурмовать позиции ВСУ 12 раз. Бои шли возле Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении зафиксировали восемь боестолкновений.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
