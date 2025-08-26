Генштаб: окупанти активізувались на півночі Харківщини

Про те, де точилися бої в Харківській області, повідомив у зведенні за 26 серпня Генштаб ЗСУ.

На півночі області ворог активізувався та намагався штурмувати позиції ЗСУ 12 разів. Бої йшли біля Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку зафіксували вісім бойових зіткнень.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: