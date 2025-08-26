Live
Генштаб: окупанти активізувались на півночі Харківщини

Україна 08:19   26.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, де точилися бої в Харківській області, повідомив у зведенні за 26 серпня Генштаб ЗСУ. 

На півночі області ворог активізувався та намагався штурмувати позиції ЗСУ 12 разів. Бої йшли біля Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку зафіксували вісім бойових зіткнень.

Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці «прильоту» почалася пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
