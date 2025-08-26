Пожилая женщина ранена из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Утром 26 августа начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ударов в Харьковской области.
В результате обстрела Слатино в Дергачевской громаде пострадала 66-летняя женщина, сообщил начальник ХОВА.
Среди того, чем враг по области:
▪️два БпЛА типа «Молния»;
▪️два fpv-дрона.
В результате ударов в Харьковском и Изюмском районах повреждены три частных дома, также россияне ударили и по домовладению в Богодуховском районе.
