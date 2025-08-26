Live
  • Вт 26.08.2025
Пожилая женщина ранена из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов

Происшествия 08:47   26.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пожилая женщина ранена из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 26 августа начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ударов в Харьковской области.

В результате обстрела Слатино в Дергачевской громаде пострадала 66-летняя женщина, сообщил начальник ХОВА.

Среди того, чем враг по области:

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️два fpv-дрона.

В результате ударов в Харьковском и Изюмском районах повреждены три частных дома, также россияне ударили и по домовладению в Богодуховском районе.

Читайте также: Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
