Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов

Вранці 26 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів у Харківській області.

Внаслідок обстрілу Слатине в Дергачівській громаді постраждала 66-річна жінка, повідомив начальник ХОВА.

Серед того, чим ворог по області:

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️два fpv-дрони.

Внаслідок ударів у Харківському та Ізюмському районах пошкоджені три приватні будинки, також росіяни вдарили й по домоволодінню у Богодухівському районі.