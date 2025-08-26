Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов

Події 08:47   26.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Вранці 26 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів у Харківській області.

Внаслідок обстрілу Слатине в Дергачівській громаді постраждала 66-річна жінка, повідомив начальник ХОВА.

Серед того, чим ворог по області:

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️два fpv-дрони.

Внаслідок ударів у Харківському та Ізюмському районах пошкоджені три приватні будинки, також росіяни вдарили й по домоволодінню у Богодухівському районі.

Читайте також: Генштаб: окупанти активізувалися на півночі Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
26.08.2025, 09:40
Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов
Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов
26.08.2025, 08:47
Новини Харкова — головне 26 серпня: росіяни знову наблизилися до Куп’янська
Новини Харкова — головне 26 серпня: росіяни знову наблизилися до Куп’янська
26.08.2025, 08:54
Генштаб: окупанти активізувались на півночі Харківщини
Генштаб: окупанти активізувались на півночі Харківщини
26.08.2025, 08:19
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
26.08.2025, 06:00
ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці “прильоту” почалася пожежа
ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці “прильоту” почалася пожежа
26.08.2025, 08:00

Новини за темою:

08:00
ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці “прильоту” почалася пожежа
09:00
Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби
09:20
Загинув чоловік, постраждали жінки – фото з місця ударів по Куп’янщині
09:03
Сім БпЛА прилетіли по Чугуївщині вночі – Синєгубов
08:55
Двоє загиблих, пошкоджено сільгосппідприємство та доми – що ще атакував ворог

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 08:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів у Харківській області.".