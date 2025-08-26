Літня жінка поранена через обстріли Харківщини – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Вранці 26 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів у Харківській області.
Внаслідок обстрілу Слатине в Дергачівській громаді постраждала 66-річна жінка, повідомив начальник ХОВА.
Серед того, чим ворог по області:
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️два fpv-дрони.
Внаслідок ударів у Харківському та Ізюмському районах пошкоджені три приватні будинки, також росіяни вдарили й по домоволодінню у Богодухівському районі.
