Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Генштаб: по всей линии фронта было 173 боя – подробнее об атаках

Украина 08:15   27.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: по всей линии фронта было 173 боя – подробнее об атаках

Утром 27 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался наступать враг в течение прошлых суток.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбивали четыре атаки РФ около Глубокого и Волчанска.

На Купянском – шло восемь боев возле Купянска и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4 625 обстрелов, в том числе 21 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе», – добавили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

Читайте также: Враг утверждает, что армия РФ небольшими группами заходит в Купянск – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Новости Харькова — главное 27 августа: пожары на Изюмщине, бои в регионе
Новости Харькова — главное 27 августа: пожары на Изюмщине, бои в регионе
27.08.2025, 08:58
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
27.08.2025, 06:00
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова
За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова
27.08.2025, 08:53

Новости по теме:

07:25
Враг утверждает, что армия РФ небольшими группами заходит в Купянск – ISW
09:40
Россияне готовятся к городским боям в Купянске – Коваленко
08:19
Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины
07:17
Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW
11:50
О сложной ситуации на севере области сообщили в ОТГВ «Харьков»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Генштаб: по всей линии фронта было 173 боя – подробнее об атаках»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался наступать враг в течение прошлых суток.".