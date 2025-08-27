Генштаб: по всей линии фронта было 173 боя – подробнее об атаках
Утром 27 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался наступать враг в течение прошлых суток.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбивали четыре атаки РФ около Глубокого и Волчанска.
На Купянском – шло восемь боев возле Купянска и Новой Кругляковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4 625 обстрелов, в том числе 21 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе», – добавили в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
