Генштаб: по всій лінії фронту було 173 бої – докладніше про атаки

Вранці 27 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався наступати ворог протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбивали чотири атаки РФ біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському – йшло вісім боїв біля Куп’янська та Нової Кругляківки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе“, – додали у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: