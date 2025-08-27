Генштаб: по всій лінії фронту було 173 бої – докладніше про атаки
Вранці 27 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався наступати ворог протягом минулої доби.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбивали чотири атаки РФ біля Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському – йшло вісім боїв біля Куп’янська та Нової Кругляківки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе“, – додали у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
Читайте також: Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить до Куп’янська – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: по всій лінії фронту було 173 бої – докладніше про атаки»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався наступати ворог протягом минулої доби.".