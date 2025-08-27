За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов в течение суток ранения получили три женщины.

«В Изюме пострадали 73-летняя и 70-летняя женщины; в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело следующее вооружение:

▪️семь БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Ланцет»;

▪️три БпЛА типу «Молнія»;

▪️четыре fpv-дрони;

▪️БпЛА, тип которого устанавливается.

«В Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Казачья Лопань); в Купянском районе поврежден лицей (с. Федоровка); в Изюмском районе повреждены 20 частных домов, хозяйственные сооружения, электросети (г. Изюм), частный дом, хозяйственное сооружение (сел. Боровая), лицей, агрофирма (с. Мечебилово)», – написал начальник ХОВА.

А в Чугуевском районе «прилетело» по авто.