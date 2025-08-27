За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов в течение суток ранения получили три женщины.
«В Изюме пострадали 73-летняя и 70-летняя женщины; в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону прилетело следующее вооружение:
▪️семь БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Ланцет»;
▪️три БпЛА типу «Молнія»;
▪️четыре fpv-дрони;
▪️БпЛА, тип которого устанавливается.
«В Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Казачья Лопань); в Купянском районе поврежден лицей (с. Федоровка); в Изюмском районе повреждены 20 частных домов, хозяйственные сооружения, электросети (г. Изюм), частный дом, хозяйственное сооружение (сел. Боровая), лицей, агрофирма (с. Мечебилово)», – написал начальник ХОВА.
А в Чугуевском районе «прилетело» по авто.
Читайте также: Генштаб: по всей линии фронта было 173 боя – подробнее об атаках
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов в течение суток ранения получили три женщины.".