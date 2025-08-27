За добу під удари потрапили вісім населених пунктів області: дані Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів протягом доби поранення отримали троє жінок.
“У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка”, – уточнив Синегубов.
За добу по регіону прилетіло таке озброєння:
▪️ сім БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Ланцет»;
▪️три БпЛА типу «Молния»;
▪️чотири fpv-дрони;
▪️БпЛА, тип якого встановлюється.
“У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань); у Куп’янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка); в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), ліцей, склад агрофірми (с. Мечебилове)”, – написав начальник ХОВА.
А у Чугуївському районі “прилетіло” по авто.
